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06:38 (мск), источник: VN.ru

Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска

Асфальтовое покрытие провалилось рядом со зданием администрации города в Бердске в четверг, 3 мая. Образовался пятиметровый провал.

Источник: VN.ru

Часть территории сразу же огородили, на место выехали рабочие и эксперты. Как сообщили местные онлайн-издания со ссылкой на очевидцев, как раз на этом участке под асфальтом находятся и канализационный коллектор, и водопровод.

По предварительным данным, причиной инцидента стал порыв трубы. Однако вода яму так и не заполнила.

Добавим, что на центральной площади Бердска традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. И на восстановительные работы остается не так много времени.

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