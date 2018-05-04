Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска

Источник: VN.ru

Часть территории сразу же огородили, на место выехали рабочие и эксперты. Как сообщили местные онлайн-издания со ссылкой на очевидцев, как раз на этом участке под асфальтом находятся и канализационный коллектор, и водопровод.

По предварительным данным, причиной инцидента стал порыв трубы. Однако вода яму так и не заполнила.

Добавим, что на центральной площади Бердска традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. И на восстановительные работы остается не так много времени.