Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска
Асфальтовое покрытие провалилось рядом со зданием администрации города в Бердске в четверг, 3 мая. Образовался пятиметровый провал.
Асфальтовое покрытие провалилось рядом со зданием администрации города в Бердске в четверг, 3 мая. Образовался пятиметровый провал.
Часть территории сразу же огородили, на место выехали рабочие и эксперты. Как сообщили местные
По предварительным данным, причиной инцидента стал порыв трубы. Однако вода яму так и не заполнила.
Добавим, что на центральной площади Бердска традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. И на восстановительные работы остается не так много времени.