Пожар в Екатеринбурге унес жизнь девушки
Признаков криминальной смерти нет.
Признаков криминальной смерти нет.
Один человек погиб в пожаре, случившемся вечером 3 мая в Екатеринбурге на Белореченской, 24/2. Сигнал о возгорании в квартире на пятом этаже поступил в 19.05, сообщили «Уралинформбюро» в
Из здания были эвакуированы 18 человек, включая 4 детей. Пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров, был потушен за 10 минут. В ходе его ликвидации пожарные обнаружили тело девушки.
По данным СУ СКР по Свердловской области, явных признаков криминальной смерти на ее теле нет, в числе прочих рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.