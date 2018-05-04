Пожар в Екатеринбурге унес жизнь девушки

Один человек погиб в пожаре, случившемся вечером 3 мая в Екатеринбурге на Белореченской, 24/2. Сигнал о возгорании в квартире на пятом этаже поступил в 19.05, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Из здания были эвакуированы 18 человек, включая 4 детей. Пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров, был потушен за 10 минут. В ходе его ликвидации пожарные обнаружили тело девушки.