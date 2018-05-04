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07:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобиль отбросило в столб на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В серьезном столкновении обошлось без пострадавших.

Два автомобиля серьезно пострадали утром в пятницу, 4 мая, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. При этом обошлось без пострадавших.

— Citroen протаранил другой автомобиль — японский хэтчбэк, который после удара отбросило в столб, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Еще одно серьезное ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля произошло на улице Богдана Хмельницкого. Автомобили ехали в сторону улицы Учительской, столкновение произошло рядом с остановкой «Писемского», в результате оказались перекрыты две полосы проезжей части.

Накануне поздно вечером водитель автомобиль Nissan Sunny заехал под грузовик Scania. Позже выяснилось, что у владельца легковушки нет страховки. Еще одно ДТП с грузовиком, правда, стоящим, произошло вечером в четверг на пересечении улиц Кирова и Выборная. Водитель грузчик ГАЗели ужинали в кафе, когда в их машину кто-то врезался. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

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