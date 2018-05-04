Автомобиль отбросило в столб на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Два автомобиля серьезно пострадали утром в пятницу, 4 мая, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. При этом обошлось без пострадавших.

— Citroen протаранил другой автомобиль — японский хэтчбэк, который после удара отбросило в столб, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Еще одно серьезное ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля произошло на улице Богдана Хмельницкого. Автомобили ехали в сторону улицы Учительской, столкновение произошло рядом с остановкой «Писемского», в результате оказались перекрыты две полосы проезжей части.