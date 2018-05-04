Автомобиль отбросило в столб на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
В серьезном столкновении обошлось без пострадавших.
В серьезном столкновении обошлось без пострадавших.
Два автомобиля серьезно пострадали утром в пятницу, 4 мая, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. При этом обошлось без пострадавших.
— Citroen протаранил другой автомобиль — японский хэтчбэк, который после удара отбросило в столб, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
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