В Омске из-за поджога травы сгорел цех по производству эковаты
В минувший четверг, 3 мая, в Кировском округе Омска вспыхнуло одноэтажное складское здание, где располагался цех по производству эковаты.
В минувший четверг, 3 мая, в Кировском округе Омска вспыхнуло одноэтажное складское здание, где располагался цех по производству эковаты.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. При этом очевидцы в соцсетях сообщают, что здание на 2-й Солнечной вспыхнуло
В результате инцидента в здании была повреждена и разобрана кровля на площади 1200 кв. метров. На полную ликвидацию возгорания пожарным понадобилось 7 часов.
На месте работали 33 спасателя, 8 пожарных автомобилей и 3 звена газодымозащитной службы.