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07:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за поджога травы сгорел цех по производству эковаты

В минувший четверг, 3 мая, в Кировском округе Омска вспыхнуло одноэтажное складское здание, где располагался цех по производству эковаты.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. При этом очевидцы в соцсетях сообщают, что здание на 2-й Солнечной вспыхнуло из-за возгорания сухой травы.

В результате инцидента в здании была повреждена и разобрана кровля на площади 1200 кв. метров. На полную ликвидацию возгорания пожарным понадобилось 7 часов.

На месте работали 33 спасателя, 8 пожарных автомобилей и 3 звена газодымозащитной службы.

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