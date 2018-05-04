В Уфе прекращены поиски 37-летнего Дмитрия Служителева
К сожалению, мужчина найден мертвым.
К сожалению, мужчина найден мертвым.
В Уфе прекращены поиски инвалида второй группы, 37-летнего Дмитрия Служителева. Печальную новость сообщили волонтеры группы «Поиск детей Уфа» вечером 3 мая. Никаких подробностей и причину гибели волонтеры не уточнили.
Напомним, что Дмитрий Служителев пропал еще 21 апреля в Шакшинских садах под Уфой. Хотя в последний раз мужчину видели живым 26 апреля в городе: на перекрестке проспекта Октября и 50 лет СССР, а также в микрорайоне «Молодежный», где он раздавал газеты на улице.
Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего мужчины.