В Уфе прекращены поиски 37-летнего Дмитрия Служителева

Напомним, что Дмитрий Служителев пропал еще 21 апреля в Шакшинских садах под Уфой. Хотя в последний раз мужчину видели живым 26 апреля в городе: на перекрестке проспекта Октября и 50 лет СССР, а также в микрорайоне «Молодежный», где он раздавал газеты на улице.