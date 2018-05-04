Предприимчивый хабаровчанин продал арендованную иномарку

К стражам порядка за помощью обратился житель Хабаровска, пострадавший от действий своего знакомого. По словам потерпевшего, приятель взял у него в аренду автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей. Вначале он исправно перечислял суммы, на которые знакомые договаривались, а затем стал переносить сроки платежей под различными предлогами. Когда владелец машины узнал, что автомобиль продан посторонним людям, он отправился в правоохранительные органы.

Сотрудники городского отдела полиции обнаружили и задержали подозреваемого, он дал признательные показания. Раньше у 51-летнего злоумышленника не было проблем с законом, теперь же мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража» — по статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативникам удалось изъять похищенный автомобиль. Подозреваемого на время расследования отпустили под подписку о невыезде.