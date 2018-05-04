В Ужуре сотруднике Росгвардии спасли из горящего дома двух человек

Патрулируя улицу Ленина в Ужуре, сотрудники Росгвардии по Красноярскому краю прапорщик Сергей Лущаев, старший сержант Александр Свергун и старший сержант Виталий Гилев заметили, что от одного из жилых домов поднимаются клубы дыма. Он доложили об этом дежурному и сами немедленно бросились к горящему зданию. В доме росгвардейцы обнаружили 50-летнюю женщину, которая была напугана и не могла самостоятельно выбраться из здания. Ее вывели из помещения и стали спрашивать, есть ли в доме люди. Выяснилось, что в нем живут две семьи. В это же время мимо горящего дома проезжал еще один сотрудник Росгвардии — младший сержант Павел Николаев.