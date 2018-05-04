В Ужуре сотруднике Росгвардии спасли из горящего дома двух человек
Инцидент произошел накануне вечером. О нем сообщили на официальной странице Росгвардии по Сибири во «Вконтакте».
Инцидент произошел накануне вечером. О нем сообщили на официальной странице Росгвардии по Сибири во «Вконтакте».
Патрулируя улицу Ленина в Ужуре, сотрудники Росгвардии по Красноярскому краю прапорщик Сергей Лущаев, старший сержант Александр Свергун и старший сержант Виталий Гилев заметили, что от одного из жилых домов поднимаются клубы дыма. Он доложили об этом дежурному и сами немедленно бросились к горящему зданию. В доме росгвардейцы обнаружили 50-летнюю женщину, которая была напугана и не могла самостоятельно выбраться из здания. Ее вывели из помещения и стали спрашивать, есть ли в доме люди. Выяснилось, что в нем живут две семьи. В это же время мимо горящего дома проезжал еще один сотрудник Росгвардии — младший сержант Павел Николаев.
«Увидев полыхающий дом, он незамедлительно бросился к горящему зданию. Во второй половине дома Павел обнаружил 61-летнего мужчину. Хозяин дома задыхался и не мог самостоятельно выбраться, ему требовалась медицинская помощь. Росгвардеец вывел его из дома и передал бригаде скорой помощи», — рассказали в ведомстве. Когда пожарные приехали на место, росгвардейцы продолжили помогать им тушить огонь и спасать уцелевшие вещи. Сейчас в Росгвардии по Ужуру решают вопрос о вознаграждении сотрудников.