Автомобили ушли под асфальт из-за аварии на трубопроводе в Екатеринбурге

Перекресток улиц Фрунзе и Серова в ночь на 4 мая затопило потоками горячей воды, без ГВС остались 22 жилых дома. Причина ЧП — порыв 500-миллиметрового магистрального трубопровода, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

В данный момент на месте аварии работают 3 бригады (ремонтная, откачивающая и диагностическая) и 6 единиц специализированной техники, ведутся земляные работы. По их окончании будет определен характер повреждения и срок окончания ремонта магистрали. Специалисты компании надеются, что ремонт удастся завершить до конца дня.

Авария на трубопроводе привела не только к затоплению улицы и перебоям с горячей водой. Из-за провала асфальта под землю ушли несколько автомобилей на стоянке, сообщают пользователи группы «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».