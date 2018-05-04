Автомобили ушли под асфальт из-за аварии на трубопроводе в Екатеринбурге
Десятки домов лишились горячей воды.
Десятки домов лишились горячей воды.
Перекресток улиц Фрунзе и Серова в ночь на 4 мая затопило потоками горячей воды, без ГВС остались 22 жилых дома. Причина ЧП — порыв 500-миллиметрового магистрального трубопровода, сообщили «Уралинформбюро» в
В данный момент на месте аварии работают 3 бригады (ремонтная, откачивающая и диагностическая) и 6 единиц специализированной техники, ведутся земляные работы. По их окончании будет определен характер повреждения и срок окончания ремонта магистрали. Специалисты компании надеются, что ремонт удастся завершить до конца дня.
Авария на трубопроводе привела не только к затоплению улицы и перебоям с горячей водой.
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