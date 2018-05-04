Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов
Для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов
Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он, уточнив, что не обладает точными цифрами.
Узюмджю подтвердил версию о том, что «Новичок» был использован в Солсбери в жидкой форме — эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и «в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие». Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.
Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.
12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили