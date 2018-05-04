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08:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»

Для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю, передает The New York Times.

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Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он, уточнив, что не обладает точными цифрами.

Узюмджю подтвердил версию о том, что «Новичок» был использован в Солсбери в жидкой форме — эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и «в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие». Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.

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Нервно-паралитический газ «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии. Об этом 3 мая заявил президент центральноевропейской страны. «Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — сказал он.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, при этом в докладе не упоминается название «Новичок». Великобритания сочла эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.

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Во время загрузки произошла ошибка.
3 мая© Ньюстюб
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