За несколько часов в Башкирии произошло два смертельных ДТП
Всего за прошедшие сутки в республике в автомобильных авариях пострадали семь человек.
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Всего за прошедшие сутки в республике в автомобильных авариях пострадали семь человек.
Два смертельных ДТП произошло за несколько часов на дорогах Башкирии, сообщает ГИБДД по республике.
Первая авария случилась вечером 3 мая на дороге «Октябрьский — Ермекеево». 49-летний водитель «десятки» съехал в кювет и машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте.
Второе ДТП произошло ночью 4 мая в Кармаскалинском районе. Водитель на «четырнадцатой» насмерть сбил 52-летнего пешехода.
За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали более 2600 нарушений ПДД.