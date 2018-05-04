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07:21 (мск), источник: АиФ Уфа

За несколько часов в Башкирии произошло два смертельных ДТП

Всего за прошедшие сутки в республике в автомобильных авариях пострадали семь человек.

Два смертельных ДТП произошло за несколько часов на дорогах Башкирии, сообщает ГИБДД по республике.

Первая авария случилась вечером 3 мая на дороге «Октябрьский — Ермекеево». 49-летний водитель «десятки» съехал в кювет и машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте.

Второе ДТП произошло ночью 4 мая в Кармаскалинском районе. Водитель на «четырнадцатой» насмерть сбил 52-летнего пешехода.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали более 2600 нарушений ПДД.

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