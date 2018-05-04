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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе автомобилист сбил велосипедиста на оживленном перекрестке

С тяжелой травмой головы парня госпитализировали в больницу.

Вчера, 3 мая, в Уфе вечером произошло очередное серьезное ДТП. На оживленном перекрестке проспекта Октября и улицы Бабушкина водитель «четверки» совершил наезд на велосипедиста. Фото с места аварии тут же появились в группе «БашДТП». Как сообщают очевидцы, скорее всего, владелец двухколесного транспорта сам выехал на дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что в отечественной легковушке разбилось лобовое стекло, правда, водитель отделался легким испугом. Горе-велосипедисту повезло куда меньше: с тяжелой травмой головы парня госпитализировали в больницу.

Теперь выяснить все детали и обстоятельства ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.

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