В Уфе автомобилист сбил велосипедиста на оживленном перекрестке

Вчера, 3 мая, в Уфе вечером произошло очередное серьезное ДТП. На оживленном перекрестке проспекта Октября и улицы Бабушкина водитель «четверки» совершил наезд на велосипедиста. Фото с места аварии тут же появились в группе «БашДТП». Как сообщают очевидцы, скорее всего, владелец двухколесного транспорта сам выехал на дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.