Крупный пожар произошёл на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, ликвидация пожара продолжалась до утра, огонь тушили с привлечением четырёх автоцистерн и пожарного поезда. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания вводного кабеля в одной из построек.

Сообщение о том, что на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме горят три здания и штабеля леса, поступило в пожарную охрану поздним вечером 3 мая. К месту возгорания была направлена техника двух пожарно-спасательных частей. К прибытию пожарных огнём были охвачены деревянные постройки, предназначенные для проживания работников, производства и складирования продукции, а также продукты и отходы лесопереработки. Работники предприятия пытались ликвидировать возгорание своими силами, но не справились с огнём и упустили время.