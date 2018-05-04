Крупный пожар произошёл на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме
В результате крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме в ночь на 4 мая 2018 года были уничтожены бытовые помещения на площади 600 кв. м.
В результате крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме в ночь на 4 мая 2018 года были уничтожены бытовые помещения на площади 600 кв. м.
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«Тушение пожара осложнялось порывами ветра, территория была захламлена горючими материалами. Кроме того, район пожара безводный, заправка водой производилась с помощью пожарного поезда и подвозом воды от озера Галантуй, — рассказал начальник Зиминского
— Существовала угроза распространения пожара на жилой сектор, расположенный в 200 метрах, и находящееся рядом деревообрабатывающее предприятие". Семь жилых домов на ул. Заозёрной пожарные спасли.
Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что собственника предприятия ежегодно обязывали устранять нарушения правил пожарной безопасности. Здания не были оборудованы ни пожарной сигнализацией, ни системой оповещения, территория была захламлена, отсутствовало наружное противопожарное водоснабжение. В отношении собственника и арендатора неоднократно применялись административные меры, однако они не имели воздействия, инспекторы продолжали фиксировать нарушения из года в год во время проверок.