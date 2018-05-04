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08:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Крупный пожар произошёл на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме

В результате крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме в ночь на 4 мая 2018 года были уничтожены бытовые помещения на площади 600 кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, ликвидация пожара продолжалась до утра, огонь тушили с привлечением четырёх автоцистерн и пожарного поезда. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания вводного кабеля в одной из построек.

Сообщение о том, что на лесоперерабатывающем предприятии в Зиме горят три здания и штабеля леса, поступило в пожарную охрану поздним вечером 3 мая. К месту возгорания была направлена техника двух пожарно-спасательных частей. К прибытию пожарных огнём были охвачены деревянные постройки, предназначенные для проживания работников, производства и складирования продукции, а также продукты и отходы лесопереработки. Работники предприятия пытались ликвидировать возгорание своими силами, но не справились с огнём и упустили время.

«Тушение пожара осложнялось порывами ветра, территория была захламлена горючими материалами. Кроме того, район пожара безводный, заправка водой производилась с помощью пожарного поезда и подвозом воды от озера Галантуй, — рассказал начальник Зиминского пожарно-спасательного гарнизона Александр Николаев.

— Существовала угроза распространения пожара на жилой сектор, расположенный в 200 метрах, и находящееся рядом деревообрабатывающее предприятие". Семь жилых домов на ул. Заозёрной пожарные спасли.

Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что собственника предприятия ежегодно обязывали устранять нарушения правил пожарной безопасности. Здания не были оборудованы ни пожарной сигнализацией, ни системой оповещения, территория была захламлена, отсутствовало наружное противопожарное водоснабжение. В отношении собственника и арендатора неоднократно применялись административные меры, однако они не имели воздействия, инспекторы продолжали фиксировать нарушения из года в год во время проверок.

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