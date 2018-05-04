Семеро детей остались без жилья из-за пожара в Челябинской области
У семьи сгорели дом, вещи и скотина.
У семьи сгорели дом, вещи и скотина.
Многодетная семья лишилась крова в ночь на 2 мая. Пожар спалил и дом, и сараи. Скотина сгорела заживо. В огне уничтожены все вещи.
ЧП случилось в селе Мельниково, что в Чебаркульском районе.
— В тушении пожара участвовали 10 сотрудников и три единицы техники, — сообщили в
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Сейчас чебаркульские волонтеры собирают посильную помощь — одежду, питание и посуду. В семье девять человек, и семеро из них — дети. Самому младшему из них — год. Помогут ли местные власти семье с жильем, пока неясно.