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08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Семеро детей остались без жилья из-за пожара в Челябинской области

У семьи сгорели дом, вещи и скотина.

Многодетная семья лишилась крова в ночь на 2 мая. Пожар спалил и дом, и сараи. Скотина сгорела заживо. В огне уничтожены все вещи.

ЧП случилось в селе Мельниково, что в Чебаркульском районе.

— В тушении пожара участвовали 10 сотрудников и три единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Сейчас чебаркульские волонтеры собирают посильную помощь — одежду, питание и посуду. В семье девять человек, и семеро из них — дети. Самому младшему из них — год. Помогут ли местные власти семье с жильем, пока неясно.

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