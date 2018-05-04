В Омской области чть не обрушилась школа для глухих
Она несколько лет была бесхозной.
Она несколько лет была бесхозной.
Бывшая
— С января 2016 года данные строения не эксплуатировались, что привело к их частичному разрушению: отсутствие остекления, дверных проемов, образование трещин на фасаде зданий. Однако, несмотря на это в указанные здания имеется свободный доступ для посторонних граждан, что противоречит требованиям действующего законодательства, поскольку представляет опасность для неопределенного круга лиц и может привести к уничтожению муниципальной собственности, — сообщает
Районный прокурор потребовал исправить нарушения, принять меры по сохранению имущества и недопущению в здание посторонних людей.