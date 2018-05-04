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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области чть не обрушилась школа для глухих

Она несколько лет была бесхозной.

Бывшая школа-интернет для глухих детей несколько лет пустовала. Несмотря на то, что здание числится на балансе у местного муниципалитета, она фактически была заброшена.

— С января 2016 года данные строения не эксплуатировались, что привело к их частичному разрушению: отсутствие остекления, дверных проемов, образование трещин на фасаде зданий. Однако, несмотря на это в указанные здания имеется свободный доступ для посторонних граждан, что противоречит требованиям действующего законодательства, поскольку представляет опасность для неопределенного круга лиц и может привести к уничтожению муниципальной собственности, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Районный прокурор потребовал исправить нарушения, принять меры по сохранению имущества и недопущению в здание посторонних людей.

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