Калининградка получила кредит по паспорту матери и не выплатила его
Жительница Калининграда взяла
Жительница Калининграда взяла
В январе женщина получила в микрофинансовой организации займ в размере 15 тысяч рублей. Полученные средства она обналичила и потратила на собственные нужды.
Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее одна из жительниц областной столицы отстояла право в суде не выплачивать долг по кредиту умершей матери.