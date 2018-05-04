Калининградка получила кредит по паспорту матери и не выплатила его

Источник: Клопс.ru

В январе женщина получила в микрофинансовой организации займ в размере 15 тысяч рублей. Полученные средства она обналичила и потратила на собственные нужды.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.