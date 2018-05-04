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13:15 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградка получила кредит по паспорту матери и не выплатила его

Жительница Калининграда взяла онлайн-кредит по паспорту матери и не собиралась его возвращать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

В январе женщина получила в микрофинансовой организации займ в размере 15 тысяч рублей. Полученные средства она обналичила и потратила на собственные нужды.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее одна из жительниц областной столицы отстояла право в суде не выплачивать долг по кредиту умершей матери.

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