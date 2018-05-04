Дорожники готовятся к снегопадам на федеральных трассах
Чистить дорогу уже готовы больше 100 единиц техники.
Чистить дорогу уже готовы больше 100 единиц техники.
Федеральное управление дорог «Енисей» распространило предупреждения об ухудшении погоды.
В предстоящие выходные на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» ожидается дождь, снег и резкое снижение температуры до минусовых значений. Чистить дорогу уже готовы больше 100 единиц техники, созданы необходимые запасы противогололедных материалов.
Автомобилистов просят не выезжать за город на летней резине, при ухудшении погоды быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать опасных маневров.
Уточнить ситуацию на дорогах можно по круглосуточному телефону (391) 265−01−12. На этот же номер можно сообщить о происшествиях или затруднении движения на трассе, чтобы дорожники могли оперативно принять меры.