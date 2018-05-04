Дорожники готовятся к снегопадам на федеральных трассах

Федеральное управление дорог «Енисей» распространило предупреждения об ухудшении погоды.

В предстоящие выходные на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» ожидается дождь, снег и резкое снижение температуры до минусовых значений. Чистить дорогу уже готовы больше 100 единиц техники, созданы необходимые запасы противогололедных материалов.

Автомобилистов просят не выезжать за город на летней резине, при ухудшении погоды быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать опасных маневров.