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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: водителю Porsche Cayenne, из-за которого погибли охранники, продлили срок в СИЗО

Виновник аварии пробудет под стражей до 10 июня.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Иркутска до 10 июня продлил срок содержания под стражей 19-летнего водителя элитного автомобиля Porsche Cayenne. Напомним, он стал виновником смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 10 декабря. Студент из Саянска взял машину у своего отца, на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой находились четыре сотрудника охранного агентства. Двое из них погибли, двое получили различные травмы.

Сразу после аварии, парень испугался и, не дождавшись полицейских, сбежал с места ДТП. Говорит, что был в шоке и даже не понимал, что произошло. Парень сдался сам на следующий день. Тогда же его и поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что права нарушитель получил всего за 2 месяца до смертельной аварии.

— Вот уже несколько месяцев длится расследование, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Виновника аварии обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух человек. Ему грозит лишение свободы на срок до 9 лет.

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