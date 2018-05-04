ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: водителю Porsche Cayenne, из-за которого погибли охранники, продлили срок в СИЗО

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Иркутска до 10 июня продлил срок содержания под стражей 19-летнего водителя элитного автомобиля Porsche Cayenne. Напомним, он стал виновником смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 10 декабря. Студент из Саянска взял машину у своего отца, на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой находились четыре сотрудника охранного агентства. Двое из них погибли, двое получили различные травмы.

Сразу после аварии, парень испугался и, не дождавшись полицейских, сбежал с места ДТП. Говорит, что был в шоке и даже не понимал, что произошло. Парень сдался сам на следующий день. Тогда же его и поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что права нарушитель получил всего за 2 месяца до смертельной аварии.