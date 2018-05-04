Иномарка сбила школьника, перебегавшего дорогу в Челябинской области
Ребенок вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора.
Ребенок вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора.
Школьник рванул через дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Он выскочил на проезжую часть прямо перед приближающейся иномаркой. Водитель «Киа Соренто» ударил по тормозам, но не успел остановить машину. Удар! Ребенок оказался на капоте.
Авария произошла в минувший четверг, 3 мая, в 12:45 на ул. Ленина в Кыштыме. 50-летний водитель вызвал «скорую» и полицию.
— Пострадавшему пешеходу восемь лет. Его увезли в больницу с места ДТП, но госпитализация не потребовалась. Школьник будет лечиться дома, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области.