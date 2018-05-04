Иномарка сбила школьника, перебегавшего дорогу в Челябинской области

Школьник рванул через дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Он выскочил на проезжую часть прямо перед приближающейся иномаркой. Водитель «Киа Соренто» ударил по тормозам, но не успел остановить машину. Удар! Ребенок оказался на капоте.

Авария произошла в минувший четверг, 3 мая, в 12:45 на ул. Ленина в Кыштыме. 50-летний водитель вызвал «скорую» и полицию.