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08:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

СКР возбудил дело о невыплате зарплаты в «Амурвзрывпроме»

Долг перед работниками хабаровского предприятия превысил 6,5 млн рублей.

В СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено два уголовных дела по фактам невыплаты зарплаты на предприятии ОАО «Амурвзрывпром». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве 72 сотрудника фирмы, оказывающей услуги строителям в буровых и взрывных работах, не получали денег с октября 2017 года по март 2018 года.

— Сумма долга превысила 6,5 млн рублей, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — комментирует сотрудник СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков. — В том числе выясняется точное количество пострадавших, устанавливается окончательная сумма задолженности. Руководство СК РФ по Хабаровскому краю взяло расследование на контроль, в ведомстве напоминают: если ваши трудовые права нарушены, обращайтесь в территориальные следственные отделы. Адреса указаны на сайте следственного управления или по телефону 8 (4212) 470 — 308.

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