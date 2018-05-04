СКР возбудил дело о невыплате зарплаты в «Амурвзрывпроме»

В СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено два уголовных дела по фактам невыплаты зарплаты на предприятии ОАО «Амурвзрывпром». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве 72 сотрудника фирмы, оказывающей услуги строителям в буровых и взрывных работах, не получали денег с октября 2017 года по март 2018 года.