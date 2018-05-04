Жителю Хабаровского края пришлось вернуть стране больше двух тысяч креветок

Источник: Восток Медиа

Задержать злоумышленника удалось благодаря помощи сотрудников управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Мужчину нашли во внутренних водах бухты Токи в Ванинском районе. Полицейские выяснили, что 42-летний местный житель отправился за уловом на лодке с мотором и с помощью самодельного трала добыл больше двух тысяч креветок. Разрешительных документов на вылов у подозреваемого не было. Ущерб, который злоумышленник причинил популяции биологических водных ресурсов, составил свыше 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, все выловленные креветки пришлось изъять и поместить на ответственное хранение. Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В отношении подозреваемого решили избрать меру процессуального принуждения — обязательство о явке.