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11:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Чистополе из-за хлопка в топливной емкости частично затонул земснаряд «Прага-10»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Чистополе из-за хлопка в топливной емкости частично затонул земснаряд «Прага-10», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в четверг вечером в Чистопольском судостроительно-судоремонтном заводе по улице Пионерская.

На месте сотрудники ПСЧ № 67 выяснили, что из-за хлопка топливные емкости оказались частично разрушены, что привело к разгерметизации корпуса судна. В результате земснаряд оказался частично затоплен, а топливо частично разлилось.

Причины случившегося устанавливают специалисты. На месте будет проведена обработка области сорбентом, затем с поверхности воды соберут нефтепродукты. В результате происшествия никто не пострадал.

Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

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