В Чистополе из-за хлопка в топливной емкости частично затонул земснаряд «Прага-10»
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Чистополе
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Чистополе
Инцидент случился в четверг вечером в Чистопольском
На месте сотрудники ПСЧ № 67 выяснили, что
Причины случившегося устанавливают специалисты. На месте будет проведена обработка области сорбентом, затем с поверхности воды соберут нефтепродукты. В результате происшествия никто не пострадал.
Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.