В Чистополе из-за хлопка в топливной емкости частично затонул земснаряд «Прага-10»

Инцидент случился в четверг вечером в Чистопольском судостроительно-судоремонтном заводе по улице Пионерская.

На месте сотрудники ПСЧ № 67 выяснили, что из-за хлопка топливные емкости оказались частично разрушены, что привело к разгерметизации корпуса судна. В результате земснаряд оказался частично затоплен, а топливо частично разлилось.

Причины случившегося устанавливают специалисты. На месте будет проведена обработка области сорбентом, затем с поверхности воды соберут нефтепродукты. В результате происшествия никто не пострадал.