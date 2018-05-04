Казанец обманул 23-летнего парня на 250 тысяч рублей

23-летний молодой человек рассказал правоохранителям, что осенью 2016 года попросил знакомого помочь ему в трудоустройстве в одно из государственных учреждений города. Мужчина попросил за помощь 250 тысяч рублей, и парень согласился заплатить.

Какое-то время он ждал, но вестей о трудоустройстве так и не поступило. Молодой человек заявил знакомому, чтобы тот вернул ему деньги, мужчина согласился, но деньги так и не вернул.