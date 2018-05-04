Казанец обманул 23-летнего парня на 250 тысяч рублей
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает
23-летний молодой человек рассказал правоохранителям, что осенью 2016 года попросил знакомого помочь ему в трудоустройстве в одно из государственных учреждений города. Мужчина попросил за помощь 250 тысяч рублей, и парень согласился заплатить.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент подозреваемого допросили и отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.