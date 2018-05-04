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17:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанец обманул 23-летнего парня на 250 тысяч рублей

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

23-летний молодой человек рассказал правоохранителям, что осенью 2016 года попросил знакомого помочь ему в трудоустройстве в одно из государственных учреждений города. Мужчина попросил за помощь 250 тысяч рублей, и парень согласился заплатить.

Какое-то время он ждал, но вестей о трудоустройстве так и не поступило. Молодой человек заявил знакомому, чтобы тот вернул ему деньги, мужчина согласился, но деньги так и не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент подозреваемого допросили и отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

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