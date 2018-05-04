Фура выбила КАМАЗ с КАД на обочину

Водитель фуры не смог справиться с управлением на КАД у развязки с Выборгским шоссе, рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». В результате произошло столкновение с КАМАЗом с пухто.

Удар оказался такой силы, что отечественный грузовик буквально выбросило за пределы дороги — он опрокинулся и оказался в кювете. К счастью, пухто был пустым и к прочим неприятностям не добавился ещё и мусор на дороге.