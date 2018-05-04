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10:03 (мск), источник: ivbg.ru

«Нексия» стала причиной массового ДТП в Петербурге

На пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского в Невском районе Петербурга столкнулись три автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Авария произошла у нас на глазах- рассказывает Анастасия. Виноват Нексия (перевертыш.) Летел с бешеной скоростью в среднем ряду. Впереди него затормозил Спортэйдж. Нексия решила обойти слева. А там, на разворот навстречу стоял Хёндай. Ну, вот он в морду Солярису и прилетел. От Соляриса его откинуло в бок тому самому спортэйджу, потом в забор и от забора на крышу», — рассказала очевидец происшествия.

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