«Нексия» стала причиной массового ДТП в Петербурге

«Авария произошла у нас на глазах- рассказывает Анастасия. Виноват Нексия (перевертыш.) Летел с бешеной скоростью в среднем ряду. Впереди него затормозил Спортэйдж. Нексия решила обойти слева. А там, на разворот навстречу стоял Хёндай. Ну, вот он в морду Солярису и прилетел. От Соляриса его откинуло в бок тому самому спортэйджу, потом в забор и от забора на крышу», — рассказала очевидец происшествия.