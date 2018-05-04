Две скорые и реанимация: челябинцы пострадали при столкновении маршрутки с ПАЗиком

В Челябинске маршрутное такси № 172 «Копейск — ЧМЗ» влетело в пассажирский ПАЗ. По данным очевидцев, в результате аварии пострадали несколько человек.

Как пишут в группе «Местоположение ДПС Южный Урал|МДПС» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло сегодня, около 8 часов утра. Машины столкнулись в Ленинском районе, на пересечении улицы Машиностроителей и Копейского шоссе.

Авария случилась, когда ПАЗ остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель маршрутки, утверждают очевидцы, просто не успел вовремя затормозить и уткнулся во впереди стоящий автомобиль. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Известно, что к месту ДТП прибыли две скорые и реанимация. Отметим, что аварии с маршрутками в Челябинске в последнее время — не редкость.