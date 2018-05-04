Оглашен приговор по делу обманутых дольщиков СХК «Родничок» в Челябинске

Курчатовский райсуд Челябинска огласил приговор учредителю строительно-хозяйственного комплекса «Родничок» — Лидия Чернякова взята под стражу в зале заседаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Государственный обвинитель просил назначить женщине пять лет лишения свободы.

«Суд признал Чернякову виновной в совершении 17 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ — “Мошенничество”, и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе райсуда.

Как следует из приговора, в 2007 году Лидия Чернякова учредила СХК «Родничок», основным видом деятельности фирмы являлось строительство жилых и нежилых зданий. Затем она начала заключать с гражданами договоры о приобретении ими квартир в доме по улице Островского в Челябинске, на возведение которого не было получено соответствующих разрешений. Отметим, что здание планировалось построить на месте ветхо-аварийных домов, которые не подлежали сносу. Горожане проживают в них по настоящее время.

«В строительство дома потерпевшие вкладывали от 180 тыс. до 2 млн рублей, но квартиры так и не получили. Общий ущерб составил более 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

Чернякова добровольно возместила ущерб двум потерпевшим в размере 50 и 100 тыс. рублей. После признания фирмы банкротом конкурсным управляющим за счет средств ООО СХК «Родничок» 15 дольщикам ущерб был закрыт в полном объеме, еще двоим компания до сих пор должна 550 тыс., так как на ее имущество был наложен арест в рамках другого уголовного дела.

В суде также рассказали, что Чернякова категорически не признала вину, утверждала, что между ней и потерпевшими существуют только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства фирмы.

До вынесения приговора предпринимательница в преклонном возрасте находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, так как страдает рядом хронических заболеваний и перенесла несколько операций, является инвалидом третьей группы.