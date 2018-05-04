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08:50 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае перед судом предстанет «черный лесоруб»

42-летний житель Верещагинского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. В конце января он вырубил 45 деревьев хвойных пород около деревни Аникино.

После мужчина распилил деревья на бревна и вывез на арендованном погрузчике. Размер материального ущерба превысил 90 тысяч рублей. Позднее лесоруба задержали полицейские. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Сейчас материалы дела с достаточной доказательной базой направлены в суд.

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