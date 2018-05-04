В Пермском крае перед судом предстанет «черный лесоруб»
42-летний житель Верещагинского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. В конце января он вырубил 45 деревьев хвойных пород около деревни Аникино.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
42-летний житель Верещагинского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. В конце января он вырубил 45 деревьев хвойных пород около деревни Аникино.
После мужчина распилил деревья на бревна и вывез на арендованном погрузчике. Размер материального ущерба превысил 90 тысяч рублей. Позднее лесоруба задержали полицейские. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Сейчас материалы дела с достаточной доказательной базой направлены в суд.