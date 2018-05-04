В Омске столкнулись маршрутка и иномарка, есть пострадавшая

Сегодня утром, 4 мая, в паблике «Аварийный Омск» появились фотографии аварии на пересечении улиц Маяковского и Декабристов. Столкнулись Nissan и Ford Transit. На снимке видно, как сильно повредился легковой автомобиль. Капот, фара и бампер иномарки разбиты.

Как уточнили Om1.ru в ГИБДД, сообщение об аварии поступило в 10:25, за рулем иномарки находился 41-летний мужчина.

ГИБДД России по Омской области:

— Автомобиль Nissan Bluebird двигался по улице Маяковского, со стороны улицы Куйбышева при повороте налево не предоставил преимущество встречному микроавтобусу Ford Transit под управлением 37-летнего мужчины.