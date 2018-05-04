Более сорока паспортов найдены на свалке в Нижегородской области

Областная прокуратура провела проверку информации об обнаружении 46 недействительных паспортов на свалке в Дивеевском районе.



Как было установлено надзорным ведомством, в марте текущего года ответственный за уничтожение документов сотрудник отдела полиции, нарушив ведомственную инструкцию, забрал домой 57 подлежащих уничтожению паспортов, чтобы сформировать акт об уничтожении.



46 паспортов не были уничтожены и сожжены в установленном порядке, и позднее были найдены на свалке Таким образом, персональные данные граждан находились в свободном доступе. Паспорта были найдены местным жителем, который сообщил о случившемся в полицию.



По результатам проверки начальнику территориального отдела полиции внесено представление, которое находится на рассмотрении.



