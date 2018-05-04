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09:32 (мск), источник: АиФ Уфа

Директор МФО обманом завладел земельным участком уфимки

Ущерб, причинённый горожанке, составил более 560 тысяч рублей.

Учредитель и директор сети офисов микрозаймов завладел земельным участком уфимки под предлогом обеспечения возврата долга. Предварительные данные расследования приводит пресс-служба МВД республики.

Ущерб, причинённый горожанке, составил более 560 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Отмечено, что директор МФО попался на этой махинации во время расследования другого уголовного дела об особо крупном мошенничестве на 76 млн рублей. Сейчас один из обвиняемых содержится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.

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