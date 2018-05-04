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09:46 (мск), источник: Интерфакс

Три школы, два детсада и два десятка жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

Екатеринбург. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) ликвидируют коммунальную аварию на улице Фрунзе в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Источник: Reuters

«В зоне ограничения 22 жилых дома, 2 детских сада и 3 школы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждение трубопровода диаметром 500 мм было обнаружено в ночь на пятницу.

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Коммунальную аварию устраняют три ремонтные бригады из 17 человек и шесть единиц специализированной техники ЕТК. В данный момент ведутся земляные работы, когда они завершатся, будет определен срок окончания ремонта магистрали. На месте аварии работает оперативная группа МЧС.

Администрация Ленинского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления.

«Когда докопаемся, будет понятно, нужно ставить заплату или менять участок магистрали, пока земляные работы еще не закончены», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель пресс-службы ЕТК.

Он добавил, что аварию планируются ликвидировать до конца дня.

В пятницу в Екатеринбурге около 9 градусов тепла.

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