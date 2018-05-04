Три школы, два детсада и два десятка жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
Екатеринбург. 4 мая.
Екатеринбург. 4 мая.
«В зоне ограничения 22 жилых дома, 2 детских сада и 3 школы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, повреждение трубопровода диаметром 500 мм было обнаружено в ночь на пятницу.
Коммунальную аварию устраняют три ремонтные бригады из 17 человек и шесть единиц специализированной техники ЕТК. В данный момент ведутся земляные работы, когда они завершатся, будет определен срок окончания ремонта магистрали. На месте аварии работает оперативная группа МЧС.
Администрация Ленинского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления.
«Когда докопаемся, будет понятно, нужно ставить заплату или менять участок магистрали, пока земляные работы еще не закончены», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель
Он добавил, что аварию планируются ликвидировать до конца дня.
В пятницу в Екатеринбурге около 9 градусов тепла.