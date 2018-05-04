Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Родители делятся в соцсетях своими снимками до и после появления детей
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Омском два брата погибли, упав в 30-метровый колодец

Их пожилой отец пытался помочь, но тоже упал и провел с телами всю ночь.

ЧП произошло в минувшие праздничные выходные под Омском. В частном доме в селе Усть-Заостровка погибли двое братьев 43 и 45 лет. По данному факту областной Следственный Комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но очевидно, что ответить за происшествие будет некому.

Как предварительно сообщили силовики, вечером в своем доме мужчины пили спиртное, а потом навеселе стали мериться силой и бороться. Не заметив опасности, братья упали в открытый колодец, расположенный на летней кухне. Высота шахты — 30 метров, поэтому сельчане погибли от полученных травм. В доме находился пожилой отец. Он решил спасти сыновей и спустился вниз по резиновому шлангу, но тот оборвался — пенсионер упал на дно и всю ночь провел там с телами.

— Только около 12 часов следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, который спасли мужчину и достали тела погибших, — прокомментировали происшествие в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

Все новости региона
 Спасённый в Приморье амурский кот Камыш влюбился и готов вернуться в тайгу
Звали его Сашко, родом он из Ростова
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Определена доза отравляющего вещества в «деле Скрипалей»
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
На бизнесмена завели дело за покупку GPS-трекеров для курьеров
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь