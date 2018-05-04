Под Омском два брата погибли, упав в 30-метровый колодец
Их пожилой отец пытался помочь, но тоже упал и провел с телами всю ночь.
Их пожилой отец пытался помочь, но тоже упал и провел с телами всю ночь.
ЧП произошло в минувшие праздничные выходные под Омском. В частном доме в селе
Как предварительно сообщили силовики, вечером в своем доме мужчины пили спиртное, а потом навеселе стали мериться силой и бороться. Не заметив опасности, братья упали в открытый колодец, расположенный на летней кухне. Высота шахты — 30 метров, поэтому сельчане погибли от полученных травм. В доме находился пожилой отец. Он решил спасти сыновей и спустился вниз по резиновому шлангу, но тот оборвался — пенсионер упал на дно и всю ночь провел там с телами.
— Только около 12 часов следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, который спасли мужчину и достали тела погибших, — прокомментировали происшествие в