Под Омском два брата погибли, упав в 30-метровый колодец

ЧП произошло в минувшие праздничные выходные под Омском. В частном доме в селе Усть-Заостровка погибли двое братьев 43 и 45 лет. По данному факту областной Следственный Комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но очевидно, что ответить за происшествие будет некому.

Как предварительно сообщили силовики, вечером в своем доме мужчины пили спиртное, а потом навеселе стали мериться силой и бороться. Не заметив опасности, братья упали в открытый колодец, расположенный на летней кухне. Высота шахты — 30 метров, поэтому сельчане погибли от полученных травм. В доме находился пожилой отец. Он решил спасти сыновей и спустился вниз по резиновому шлангу, но тот оборвался — пенсионер упал на дно и всю ночь провел там с телами.