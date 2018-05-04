В Башкирии началось массовое нашествие мышей

— Мыши нас просто атакуют. Управляющая компания бездействует. Ловим своими силами, но ведь от них вся зараза. Мы устали с ними бороться. Это какой-то кошмар. У нас маленький ребёнок, что делать, я не знаю. Ничего на балконе нет, касающегося пищи, — поделилась одна из жительниц Юлия.