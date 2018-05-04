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09:51 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии началось массовое нашествие мышей

Невероятное количество грызунов появилось в башкирском городе Мелеуз. Только за одни сутки жительница одного из многоквартирных домов по улице Бурангулова поймала в мышеловку почти десяток грызунов.

За помощью горожане обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

— Мыши нас просто атакуют. Управляющая компания бездействует. Ловим своими силами, но ведь от них вся зараза. Мы устали с ними бороться. Это какой-то кошмар. У нас маленький ребёнок, что делать, я не знаю. Ничего на балконе нет, касающегося пищи, — поделилась одна из жительниц Юлия.

Сегодня, 4 мая, правозащитники направили жалобу в ГЖИ и Роспотребнадзор.

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