В Башкирии началось массовое нашествие мышей
Невероятное количество грызунов появилось в башкирском городе Мелеуз. Только за одни сутки жительница одного из многоквартирных домов по улице Бурангулова поймала в мышеловку почти десяток грызунов.
Невероятное количество грызунов появилось в башкирском городе Мелеуз. Только за одни сутки жительница одного из многоквартирных домов по улице Бурангулова поймала в мышеловку почти десяток грызунов.
За помощью горожане обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
— Мыши нас просто атакуют. Управляющая компания бездействует. Ловим своими силами, но ведь от них вся зараза. Мы устали с ними бороться. Это
какой-токошмар. У нас маленький ребёнок, что делать, я не знаю. Ничего на балконе нет, касающегося пищи, — поделилась одна из жительниц Юлия.
Сегодня, 4 мая, правозащитники направили жалобу в ГЖИ и Роспотребнадзор.