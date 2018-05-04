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09:25 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы неуправляемая Lada устроила массовое ДТП на встречке

Пострадали три человека.

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21
фотография
21
фотография

На пр. Рыскулова в Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе пересечения с ул. Москвина.

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Как рассказали участники ДТП, они двигались в западном направлении по Рыскулова на невысокой скорости. Неожиданно со встречной полосы вылетела Lada 21099. Машина двигалась прямиком в лоб встречному грузовику, но в последний момент легковушка вывернула влево, на среднюю полосу, затем — вправо и врезалась в заднее правое колесо грузовика. Дальше Lada поехала обратно к полосам своего движения, но машину снова кинуло на встречные полосы. И метров через 200 произошло еще одно столкновение — со встречным Mercedes ML. Машину от удара откинуло вправо.

За немецкой иномаркой ехал Lexus. Его водитель затормозил, увидев происходящее впереди, но не успел остановиться, и столкнулся с Mercedes. Lada тоже зацепила Lexus.

После всех ударов Lada остановилась и задымилась. Очевидцы и участники ДТП с помощью огнетушителей не дали разгореться машине.

В результате случившегося пострадали три человека. Водитель Mercedes, его пассажирка и пожилой водитель Lada. Последних двух госпитализировали.

Со слов пассажира Lada, у машины заклинило руль, поэтому она и стала неуправляемой.

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