В Алматы неуправляемая Lada устроила массовое ДТП на встречке

Как рассказали участники ДТП, они двигались в западном направлении по Рыскулова на невысокой скорости. Неожиданно со встречной полосы вылетела Lada 21099. Машина двигалась прямиком в лоб встречному грузовику, но в последний момент легковушка вывернула влево, на среднюю полосу, затем — вправо и врезалась в заднее правое колесо грузовика. Дальше Lada поехала обратно к полосам своего движения, но машину снова кинуло на встречные полосы. И метров через 200 произошло еще одно столкновение — со встречным Mercedes ML. Машину от удара откинуло вправо.