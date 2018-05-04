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10:11 (мск), источник: Восток Медиа

Масштабный пожар в Хабаровске оставил девять горожан бездомными

В дальневосточной столице выясняют причины пожара, в результате которого сгорели четыре жилых дома и ещё один — повреждён. В домах проживали девять человек. Сотрудники Госпожнадзора уже установили, что возгорание произошло не из-за пала сухой травы.

В пожаре в районе Красной речки сгорели четыре дома: по улице Минусинской №№ 43,45,47 и по улице Прибережной № 112, ещё один дом № 110 по этой же улице пострадал частично. Электроснабжение в частном секторе полностью восстановили, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора. Пока причина возгорания неизвестна, но можно точно сказать, что это не пал травы. Сейчас специалисты проводят опрос граждан — свидетелей происшествия, изымают материал, который будет сдан на экспертизу. Варианты рассматриваются разные — электричество, человеческий фактор и другие», — рассказала сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Погорельцам предложили переехать в маневренный фонд, однако они отказались. Горожанам предоставят также материальную помощь. Однако люди пока не написали обращения о предоставлении помощи в отдел по социальной работе с населением.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в результате пожара сгорели также три надводные постройки и автосервис. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Для тушения привлекли 100 человек, 19 машин, самолёт Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8.

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