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09:54 (мск), источник: УралПолит.ру

Трое уральских юристов попались на мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге вынес приговор трем юристам, обвиняемым в мошенничестве.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор трем юристам из Свердловской области. В зависимости от роли и степени участия в криминальных делах они признаны виновными в покушении и подстрекательстве на покушение в мошенничестве, а также в попытке взяточничества.

В суде установлено, что с января по октябрь 2016 года один из обвиняемых, представлявший администрацию Красноуральска в арбитражном процессе по иску двух коммерческих фирм, решил похитить принадлежащие им деньги, сообщили в пресс-службе управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Он привлек своего знакомого, также юриста и бывшего работника правоохранительных органов. Тот предложил представителям фирм за 3 млн рублей не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации. Однако они отказались.

В сентябре 2016 года бывший правоохранитель обратился к своему знакомому — работнику екатеринбургского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Он предложил ему свои услуги как посредника при передаче денег от коммерсанта за то, чтобы добиться желаемого решения суда.

«Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, адвокат согласился и обозначил размер своего вознаграждения в сумме 2 млн. рублей», — говорится в сообщении.

После этого юрист обратился к директору фирмы и сообщил, что для решения проблемы требуется заплатить 3,5 млн рублей. Разницу в 1,5 миллиона он собирался положить себе в карман.

«Данное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку 11 октября 2016 г. юрист был задержан сотрудниками правоохранительных органов возле торгового комплекса “Мегаполис” в г. Екатеринбурге при получении денег», — информирует надзорное ведомство.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, отмечается в сообщении.

Суд приговорил юристов к срокам заключения от 2 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, они оштрафованы на суммы от 600 до 800 тысяч рублей и лишены права заниматься юридической деятельностью на сроки от 2 до 3 лет.

«После оглашения приговора подсудимые взяты под стражу в зале суда», — заключает пресс-служба.

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