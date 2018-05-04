Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В минипророды объяснили, почему в омских водоемах массово гибнет рыба

Пресноводным не хватает кислорода из-за толщины льда и мелководности.

Омские рыбаки забили тревогу: на озерах в области массово гибнет рыба. Берега усыпаны мертвой рыбешкой, и в региональном министерстве природных ресурсов и экологии оперативно отреагировали на информацию.

Читайте также
В Омской области зафиксирован массовый мор рыбы

Там назвали причины происшествия. Чиновники считают, что пресноводным не хватает зимой кислорода из-за небольшой глубины озер, толщины льда, значительными отложениями ила и обильной растительностью на дне.

— В водоемах с глубиной до 3 метров при толщине льда до 1−1,2 метра для дыхания гидробионтов и окисления органических остатков остается только слой воды 0,5−1,5 метра с растворенным в нем кислородом, а остальная часть кислорода остается в замерзшем льду. Чем суровее зима и больше слой льда, тем меньше шансов у рыб успешно пройти зимовку, — рассказали специалисты.

Чиновники напомнили, что для благоприятной жизни рыбам нужна еще и чистая вода. Это значит, что рыбакам и отдыхающим нужно не загрязнять водоемы мусором, горюче-смазочными материалами, а фермерам нельзя распахивать водоохранную зону.

Все новости региона
 Спасённый в Приморье амурский кот Камыш влюбился и готов вернуться в тайгу
Звали его Сашко, родом он из Ростова
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Определена доза отравляющего вещества в «деле Скрипалей»
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
На бизнесмена завели дело за покупку GPS-трекеров для курьеров
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь