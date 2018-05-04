В минипророды объяснили, почему в омских водоемах массово гибнет рыба

Омские рыбаки забили тревогу: на озерах в области массово гибнет рыба. Берега усыпаны мертвой рыбешкой, и в региональном министерстве природных ресурсов и экологии оперативно отреагировали на информацию.

Читайте также В Омской области зафиксирован массовый мор рыбы

Там назвали причины происшествия. Чиновники считают, что пресноводным не хватает зимой кислорода из-за небольшой глубины озер, толщины льда, значительными отложениями ила и обильной растительностью на дне.

— В водоемах с глубиной до 3 метров при толщине льда до 1−1,2 метра для дыхания гидробионтов и окисления органических остатков остается только слой воды 0,5−1,5 метра с растворенным в нем кислородом, а остальная часть кислорода остается в замерзшем льду. Чем суровее зима и больше слой льда, тем меньше шансов у рыб успешно пройти зимовку, — рассказали специалисты.