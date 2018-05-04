На Московском проспекте загорелась коммунальная квартира

В ночь с 3 на 4 мая Санкт-Петербурге на Московском проспекте загорелась коммуналка.

Пожар начался в два часа в доме № 36. Огонь охватил одну из комнат коммунальной квартиры по всей площади. Жильцов пришлось эвакуировать. На месте происшествия работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. В 3.15 огонь удалось ликвидировать.