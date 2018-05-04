На Московском проспекте загорелась коммунальная квартира
На место происшествия прибыли 15 человек личного состава МЧС.
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На место происшествия прибыли 15 человек личного состава МЧС.
В ночь с 3 на 4 мая
Пожар начался в два часа в доме № 36. Огонь охватил одну из комнат коммунальной квартиры по всей площади. Жильцов пришлось эвакуировать. На месте происшествия работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. В 3.15 огонь удалось ликвидировать.
Сведения о пострадавших уточняются.