Школьникам стало плохо на параде к 7 мая в Уральске: 8 госпитализированы

Источник: Tengrinews

«Первый вызов поступил в 09.12, доехали в 09.17. Учитель вызвала, ребенок получил травму головы. Когда приехала скорая, еще четверо пожаловались на головокружение. На место прибыли три машины скорой помощи. Школьники госпитализированы в областную детскую многопрофильную больницу», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова.

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По ее словам, всего госпитализировали восемь школьников: один — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, семеро — с предварительным диагнозом переутомление.

Как рассказали очевидцы, школьники стояли в строю и начали по очереди падать в обморок. Сначала упал один из учащихся 11 класса, его вывели в подтрибунное помещение стадиона имени Петра Атояна. Затем сознание в строю потеряла девушка, ей стало плохо. Позже по очереди прибыли три машины скорой помощи. Медики начали оказывать учащимся 11 классов первую медицинскую помощь.

«Они приходили в себя через пять минут. Им давали нашатырь и воду, — рассказал один из очевидцев.