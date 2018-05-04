Школьникам стало плохо на параде к 7 мая в Уральске: 8 госпитализированы
Школьников госпитализировали с парада ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Школьников госпитализировали с парада ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Первый вызов поступил в 09.12, доехали в 09.17. Учитель вызвала, ребенок получил травму головы. Когда приехала скорая, еще четверо пожаловались на головокружение. На место прибыли три машины скорой помощи. Школьники госпитализированы в областную детскую многопрофильную больницу», — сообщила
По ее словам, всего госпитализировали восемь школьников: один — с закрытой
Как рассказали очевидцы, школьники стояли в строю и начали по очереди падать в обморок. Сначала упал один из учащихся 11 класса, его вывели в подтрибунное помещение стадиона имени Петра Атояна. Затем сознание в строю потеряла девушка, ей стало плохо. Позже по очереди прибыли три машины скорой помощи. Медики начали оказывать учащимся 11 классов первую медицинскую помощь.
«Они приходили в себя через пять минут. Им давали нашатырь и воду, — рассказал один из очевидцев.
«Я стоял в строю, в глазах потемнело. Пришел в себя уже лежа на диване», — говорит один из пострадавших школьников. По словам администрации стадиона имени Атояна, рядом со стадионом находится парк, где недавно травили комаров.