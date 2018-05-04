Очередной лжесантехник попался на краже во Владивостоке
Злоумышленник предстанет перед судом.
Злоумышленник предстанет перед судом.
Житель Яковлевского района предстанет перед судом за кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Преступления были совершены на территории города Владивостока. Ранее судимый фигурант, зарегистрированный в Свердловской области и проживавший в Яковлевском районе Приморского края, с целью облегчить совершение преступлений представлялся сотрудником
Под предлогом осмотра труб в ванных комнатах, он проходил в квартиры потерпевших. Отвлекая внимание хозяев просьбой проверить наличие воды в кране на кухне, лжесантехник в это время похищал имущество. Действуя по указанной схеме, ему удалось забрать сумки с денежными средствами на общую сумму 11 тысяч рублей.
Свою вину фигурант дела признал полностью. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.