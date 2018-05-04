За сутки в южноуральских лесах произошло 11 пожаров
Сегодня в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Сегодня в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.
В четверг, 3 мая, в лесах Челябинской области зарегистрировано 11 пожаров на площади 43,01 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По три возгорания произошло в Каслинском (13,28 га) и Красноармейском (21 га) лесничествах, по два — в Аргаяшском (6,3 га) и Кунашакском (2 га), одно — в Кыштымском (0,43 га). На тушении были задействованы 64 человека и 27 единиц техники.
На пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснением погоду, в большинстве районов — небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается южный с переходом на
С начала пожароопасного сезона (15 апреля) в регионе ликвидировано 88 пожаров на площади 990,9 гектара.
Напомним, с 28 апреля 2018 года в Челябинской области введен особый противопожарный режим.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статьям 8.32 КоАП и 261 Уголовного кодекса, за выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров на полях — по статье 20.4 КоАП РФ.