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10:20 (мск), источник: dostup1.ru

За сутки в южноуральских лесах произошло 11 пожаров

Сегодня в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Источник: AP 2018

В четверг, 3 мая, в лесах Челябинской области зарегистрировано 11 пожаров на площади 43,01 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ лесами Челябинской области.

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По три возгорания произошло в Каслинском (13,28 га) и Красноармейском (21 га) лесничествах, по два — в Аргаяшском (6,3 га) и Кунашакском (2 га), одно — в Кыштымском (0,43 га). На тушении были задействованы 64 человека и 27 единиц техники.

На пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснением погоду, в большинстве районов — небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, отдельные порывы 15−20 м/с.

С начала пожароопасного сезона (15 апреля) в регионе ликвидировано 88 пожаров на площади 990,9 гектара.

Напомним, с 28 апреля 2018 года в Челябинской области введен особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статьям 8.32 КоАП и 261 Уголовного кодекса, за выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров на полях — по статье 20.4 КоАП РФ.

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