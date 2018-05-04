В Казани на улице Татарстан мужчина упал с 9 этажа
В Казани с 9-го этажа дома по улице Татарстан выпал мужчина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент, данную информацию нашему изданию подтвердили в Следственном комитете по РТ.
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В Казани с 9-го этажа дома по улице Татарстан выпал мужчина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент, данную информацию нашему изданию подтвердили в Следственном комитете по РТ.
— Накануне во дворе дома около 18 часов был обнаружен 30-летний мужчина с множественными переломами, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время выясняются все подробности происшествия.