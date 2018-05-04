В Казани на улице Татарстан мужчина упал с 9 этажа

В Казани на улице Татарстан мужчина упал с 9 этажа

В Казани с 9-го этажа дома по улице Татарстан выпал мужчина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент, данную информацию нашему изданию подтвердили в Следственном комитете по РТ.