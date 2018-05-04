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10:06 (мск), источник: Водитель Петербурга

Skoda открыла купальный сезон после ДТП в Петербурге

Автомобиль потонул в водоёме после аварии, произошедшей на одной из дорог в Петербурге. Автомобилисты говорят: на ней нужно быть осторожнее — уж слишком разбита.

Авария произошла на Ленсоветовской дороге, рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Время действа точно неизвестно, однако, последствия дорожно-транспортного происшествия свидетели увидели в десятом часу утра 4 мая.

«Москвич открыл купальный сезон. Асфальт в плохом состоянии, будьте аккуратнее», — говорят очевидцы.

«Там даже направлением сложно назвать то, что они называют федеральной трассой», — добавляет участница сообщества Юлия.

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