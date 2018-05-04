Одного из пропавших туристов в горах Сочи нашли

Напомним, в горах Сочи пропали двое мужчин. Один из них упал в каньон и пока еще не найден. Другого разыскали утром 4 мая.

В 05:40 в спасательный отряд позвонила мама молодого туриста, который пропал 2-го мая в районе горы Сахарная. Она сообщила, что ее сын найден, с ним все в порядке.18-летний парень встретил туристов, которые находились неподалеку от вершины горы, и попросил телефон, чтобы позвонить родным.

Туристы рассказали молодому человеку, что его ищут спасатели и сопроводили к базовому лагерю.

— По сообщению старшего поисковой группы МЧС, парень находится в удовлетворительном состоянии, видимых травм и повреждений у него нет. На данный момент группа спасателей вместе с туристом начинают переход из горно-лесной местности в городскую черту, — рассказали «Комсомольской правде"-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.