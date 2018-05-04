Под Тольятти затопило дачные участки

В селе Выселки в СНТ «Зеленая Даль 1» затопило дачные участки. Об этом сообщили дачники в социальных сетях.

— Вода не уходит, а лишь прибывает! Раньше была канава (канал), грунтовые воды уходили туда, была возможность пользоваться землей с мая месяца. А с 2016 года ситуация с грунтовыми водами все хуже и хуже, — рассказал местный житель.