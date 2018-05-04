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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Тольятти затопило дачные участки

Местные жители уверяют, что это из-за засоренного канала, в который раньше уходила вода.

В селе Выселки в СНТ «Зеленая Даль 1» затопило дачные участки. Об этом сообщили дачники в социальных сетях.

— Вода не уходит, а лишь прибывает! Раньше была канава (канал), грунтовые воды уходили туда, была возможность пользоваться землей с мая месяца. А с 2016 года ситуация с грунтовыми водами все хуже и хуже, — рассказал местный житель.

Канал нужно чистить. Руководство СНТ говорит, что это не их обязанность, уверяют дачники.

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