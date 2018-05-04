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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии подозревается в убийстве сожительницы

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В правоохранительные органы Башкортостана днем 3 мая поступило сообщение об обнаружении тела 27-летней женщины в одном из домов в Уфимском районе.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Уфимского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «убийство». Мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления против собственности.

В пресс-службе СКР по РБ сообщили, что в ночь со 2 на 3 мая 27-летняя женщина совместно с 35-летним сожителем отмечали его день рождения. Между ними произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и три раза ударил им в область груди и живота сожительницы. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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