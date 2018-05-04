Житель Башкирии подозревается в убийстве сожительницы

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Уфимского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «убийство». Мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления против собственности.

В пресс-службе СКР по РБ сообщили, что в ночь со 2 на 3 мая 27-летняя женщина совместно с 35-летним сожителем отмечали его день рождения. Между ними произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и три раза ударил им в область груди и живота сожительницы. От полученных ранений женщина скончалась на месте.