Вранча опять разбушевалась: в Румынии произошло новое землетрясение
В Румынии продолжается серия слабых землетрясений.
В Румынии продолжается серия слабых землетрясений.
КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Еще одно землетрясение зафиксировано на территории Румынии. Подземные толчки силой в 3 балла по шкале Рихтера произошли в ночь на пятницу в уезде Бузэу на глубине 127 км.
Как сообщил Национальный Институт физики земли Румынии, приборы зафиксировали колебания земной коры в 1:41.
Толчки произошли близ населенных пунктов Нехой (14 км), Ковасна (42 км),
Самое мощное землетрясение в 2018 году произошло 26 апреля во Вранче. Тогда магнитуда толчка в эпицентре составила 4,6 по шкале Рихтера. Тогда землетрясение ощутили и жители Молдовы.