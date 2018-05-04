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10:28 (мск), источник: Sputnik.md

Вранча опять разбушевалась: в Румынии произошло новое землетрясение

В Румынии продолжается серия слабых землетрясений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Еще одно землетрясение зафиксировано на территории Румынии. Подземные толчки силой в 3 балла по шкале Рихтера произошли в ночь на пятницу в уезде Бузэу на глубине 127 км.

Как сообщил Национальный Институт физики земли Румынии, приборы зафиксировали колебания земной коры в 1:41.

Толчки произошли близ населенных пунктов Нехой (14 км), Ковасна (42 км), Ынторсура-Бузэулуй (44 км), Мизил (51 км).

Самое мощное землетрясение в 2018 году произошло 26 апреля во Вранче. Тогда магнитуда толчка в эпицентре составила 4,6 по шкале Рихтера. Тогда землетрясение ощутили и жители Молдовы.

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