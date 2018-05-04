Бизнесмен из Владивостока вывел в Китай 7 миллионов долларов
Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни, выяснило РИА «Восток-Медиа».
Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни, выяснило РИА «Восток-Медиа».
Владивостокская таможня выявила вывод за границу свыше 7 миллионов долларов США.
Более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за стройматериалы из Китая, которые так и не были ввезены. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел.
Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни.
Российский предприниматель через
За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка.
За четыре месяца 2018 года владивостокская таможня возбудила 20 уголовных дел за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличности в крупном размере, незаконное образование юрлица и уклонение от таможенных платежей.