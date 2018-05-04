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11:36 (мск), источник: Восток Медиа

Бизнесмен из Владивостока вывел в Китай 7 миллионов долларов

Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни, выяснило РИА «Восток-Медиа».

Владивостокская таможня выявила вывод за границу свыше 7 миллионов долларов США.

Более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за стройматериалы из Китая, которые так и не были ввезены. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел.

Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни.

Российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку стройматериалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 денежных переводов.

В действительности коммерческая организация не планировала закупать стройматериалы в КНР. В результате криминальной деятельности на банковские счета нерезидентов в Китай перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов.

За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Справка.

За четыре месяца 2018 года владивостокская таможня возбудила 20 уголовных дел за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличности в крупном размере, незаконное образование юрлица и уклонение от таможенных платежей.

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