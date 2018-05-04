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11:32 (мск), источник: НИА Красноярск

В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей

На севере края 22-летняя девушка пожаловалась в полицию на пропажу 219 тысяч рублей. Деньги, лежавшие в шкатулке, украли во время её собственной свадьбы.

В краевой полиции рассказали, что подозреваемым в краже стал 66-летний сторож турбазы, где проходил праздник. Выяснилось, что мужчина после отъезда молодожёнов обнаружил в мусорке случайно выброшенную шкатулку с крупной суммой и забрал себе. Стражи порядка Норильска во время розыска установили личность мужчины, присвоившего деньги.

«В настоящее время в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации “Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину”», — пояснили в ГУ МВД по краю.

Часть денег, 60 тысяч рублей, вернули молодоженам.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи ведут расследование.

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