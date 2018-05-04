В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей

В краевой полиции рассказали, что подозреваемым в краже стал 66-летний сторож турбазы, где проходил праздник. Выяснилось, что мужчина после отъезда молодожёнов обнаружил в мусорке случайно выброшенную шкатулку с крупной суммой и забрал себе. Стражи порядка Норильска во время розыска установили личность мужчины, присвоившего деньги.