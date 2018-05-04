В уфимском аэропорту 20 человек застряли на 8 часов
Люди не могут дождаться своего самолета.
Люди не могут дождаться своего самолета.
В редакцию «Комсомолки» обратилась одна из пассажирок рейса, который должен был вылететь в столицу еще восемь часов назад.
— Мы пассажиры перевозчика «Уральские авиалинии». Должны были лететь в Москву, а потом в Калининград. А самолет так и не прилетел. Сидим тут уже восемь часов! — объяснила девушка.
За комментарием мы обратились в
— Да, действительно, имеется случай позднего прибытия воздушного судна. Со стороны аэропорта «Уфа» выполнены все требования Федеральных авиационных правил. По предварительным данным, самолет «Уральских авиалиний» прибудет в аэропорт в 12:30 по местному времени, — сообщила