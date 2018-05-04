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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту 20 человек застряли на 8 часов

Люди не могут дождаться своего самолета.

Из-за задержанного рейса в уфимском аэропорту 20 человек вот уже восемь часов не могут вылететь в Москву.

В редакцию «Комсомолки» обратилась одна из пассажирок рейса, который должен был вылететь в столицу еще восемь часов назад.

— Мы пассажиры перевозчика «Уральские авиалинии». Должны были лететь в Москву, а потом в Калининград. А самолет так и не прилетел. Сидим тут уже восемь часов! — объяснила девушка.

За комментарием мы обратились в пресс-службу уфимского аэропорта.

— Да, действительно, имеется случай позднего прибытия воздушного судна. Со стороны аэропорта «Уфа» выполнены все требования Федеральных авиационных правил. По предварительным данным, самолет «Уральских авиалиний» прибудет в аэропорт в 12:30 по местному времени, — сообщила пресс-секретарь уфимской воздушной гавани Татьяна Ризван.

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